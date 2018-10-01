Сергея Маховикова врачи поставили перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
Находясь на пике карьеры, актеру Сергею Маховикову пришлось сделать самый сложный выбор в его жизни: "Врачи поставили меня перед страшным выбором: либо стать калекой, либо умереть".
К тому моменту актер уже был очень востребован, его карьера с самого начала складывалась более чем удачно. Первая же роль в кино принесла ему две кинопремии. Но своей главной наградой Маховиков считает знакомство с актрисой Ларисой Шахворостовой.
Еще в раннем детстве Сергей Маховиков понял, что его тянет сцена, даже мечтал стать Юрием Никулиным. Сережа был разносторонним ребенком: занимался спортом, танцами. В молодости он даже писал музыку и тексты песен, которые исполнял в своей группе.
Сергей поступил в Высшее командное училище имени Фрунзе в Ленинграде, потом перешел в Военно-механический институт. Но к тому времени он уже болел театром, поэтому вскоре стал студентом Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.
В университете актер начал встречаться с однокурсницей Юлией. Дочь Юлии Сергей успел полюбить, как родную, и даже после разрыва с ее матерью, продолжал о ней заботиться. "Мы остались друзьями и близкими друг другу людьми", — рассказал Маховиков. "Увлечений у меня было много. Я очень взрывной, заводной человек, но и очень преданный. Сходиться и расходиться нужно до тридцати лет, после этого – стоп. Выбрал все – дальше судьба".
Эту самую судьбу Сергей встретил на съемках. Ей оказалась актриса Лариса Шахворостова. В фильме "Простодушный" они играли влюбленную пару, но в реальной жизни были только друзьями, так как оба на тот момент переживали тяжелый разрыв со своими вторыми половинами.
Лариса развелась с мужем, в браке с которым пережила страшную трагедию — потерю ребенка, а Сергей — разрыв с Юлией. Но спустя время Лариса и Сергей поняли, что созданы друг для друга.
Шахворостова рассказывает, что еще на съемках она поняла, что хочет дочку от Маховикова. Сергей долго и красиво ухаживал за ней. Лариса сразу призналась ему, что врачи почти не дают ей шансов вновь стать матерью, но это не испугало актера.
Она должна была быть женой офицера, ведь внутри я человек военный, — говорит Маховиков. — Она должна была меня дождаться. И она дождалась". Сергей сделал предложение Ларисе, они решили сразу обвенчались.
Девять лет у них не было детей, но они не теряли надежды и верили в чудо. И вот, после долгих молитв, в 2002 году Сергея и Ларисы родилась долгожданная дочь Александра. Пара верит, что им помогла привезенная с Афона веточка виноградной лозы.
Саша с детства говорит всем, что ее папа — солдат. Действительно, Маховиков несколько раз был в горячих точках, ездил на Донбасс, даже имеет несколько боевых наград.
Почему актер наотрез отказался от операции, которую рекомендовали сделать врачи? Как он боролся с болезнью? За что благодарен Сергею Гинзбургу? Обо всем этом Сергей Маховиков рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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