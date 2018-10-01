Одноклассники запускают фоновые картинки для текстовых публикаций

Социальная сеть Одноклассники запускает функцию, с помощью которой пользователи и группы смогут дополнять текстовые публикации фоновой картинкой. Новые возможности постинга позволят активнее создавать новые, оригинальные публикации, а для социальной сети – увеличить объем яркого уникального контента в ОК.

При написании текста заметки пользователю или администратору группы автоматически будет предложено выбрать цветной фон, чтобы украсить свою публикацию и сделать ее заметнее в ленте новостей. Фоны доступны для публикаций, содержащих только текст длиной до 120 символов.

Заметки с фонами можно создавать в десктопной и мобильной версиях социальной сети. В ближайшее время опубликовать текст с фоновой картинкой можно будет и в приложениях ОК для iOS и Android.

В прошлом году в соцсети появилась возможность публиковать тексты с цветным фоном и крупным шрифтом. Тогда же ОК запустили новый формат публикаций "Настроения", с помощью которого пользователи могут поделиться с друзьями и подписчиками своим настроением: "Счастлив", "Хочу подарков", "Скучаю", "Праздную" и другими.