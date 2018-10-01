Обнаружившая тело экс-супруга Марина Хлебникова попала в больницу с нервным срывом

Певице Марине Хлебниковой в ночь на 1 октября пришлось дважды вызывать скорую помощь после того, как поздним вечером 30 сентября она обнаружила в квартире на улице Ратной в Москве тело своего бывшего мужа – 51-летнего бас-гитариста Антона Логинова.

В итоге певицу госпитализировали с нервным срывом, пишет "МК". По сведениям издания, он, вероятно, не смог смириться со своим беспомощным состоянием после перенесенного инсульта.

Как сообщалось ранее, по предварительным сведениям, он покончил с собой. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили на компьютере предсмертную записку.

Как говорят знавшие Марину и Антона музыканты, они были парой, несмотря на то, что в официальном супружестве не состояли и общих детей у них не было. Однако именно благодаря Логинову Хлебникова стала самостоятельной певицей.

Как рассказал телеканалу "360" продюсер Бари Алибасов, который и познакомил их в своем время, Логинов везде продвигал и представлял Марину.

На сайте Хлебниковой также говорится о том, что Антон был "главным членом экипажа": подавляющее число ее песен было "проговорено, проплакано, затем проспорено, а потом спродюсировано и записано Антоном".

Все эти годы, по сведениям журналистов, они оставались в творческом союзе и тесных дружеских отношениях.

В последние годы (после того, как певица разошлась со вторым мужем — гендиректором звукозаписывающей студии Михаилом Майданичем) Логинов жил в квартире, которая осталась Хлебниковой, так как он нуждался в помощи и заботе.

Родственники говорят, что Антон очень переживал свое тяжелое физическое состояние и все глубже погружался в депрессию.

Знавшие пару говорят, что "они были, как шерочка с машерочкой", всегда вместе. Последний раз их вместе видели всего несколько дней назад, 29 сентября: они приходили в салон красоты.

Вечером 30 сентября Хлебникова вернулась домой и обнаружила тело Логинова, опутанное проводами. В компьютере был обнаружен длинный текст, написанный логично и без ошибок. В нем Антон извиняется перед Мариной, пишет ей о любви и сокрушается о своем тяжелом физическом состоянии.