Черчесов прокомментировал уход Акинфеева из сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что решение Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде надо уважать. Также он признался, что накануне встречался с вратарем и высказал свое мнение по поводу предполагаемого ухода.

На странице сборной России в Twitter было опубликовано видео, в котором Черчесов комментирует решение Акинфеева уйти из сборной. "Мое мнение он знает, Игорь принял такое решение, его надо уважать", — отметил российский специалист.

Станислав Черчесов — о составе на матчи со Швецией и Турцией. Эксклюзив РФС ТВ pic.twitter.com/Bsx91M4Xxd — Сборная России (@TeamRussia) 1 октября 2018 г.

Напомним, что ранее Игорь Акинфеев сообщил о завершении карьеры в сборной России.