Референдум по переименованию Македонии провален из-за низкой явки

Явка на референдуме по переименованию Македонии составила 36,91%. Такие данные обнародовала Государственная избирательная комиссия после подсчета 100% бюллетеней.

Таким образом, необходимый для принятия результатов порог явки — более 50% — не был достигнут, передает ТАСС. Председатель ГИК Оливер Деркоский официально объявил, что референдум признан несостоявшимся.

Гражданам предлагалось ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли Вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" Как сообщает РИА Новости, из числа проголосовавших 91,49% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,63% не поддержали договор.

Соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики — Республика Северная Македония — было подписано главами МИД Македонии и Греции 17 июня на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между странами. Этот договор должен разрешить многолетний спор о названии страны, а также открыть для Скопье путь в НАТО и ЕС.

Соглашение вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Многие политические партии в Скопье объявили бойкот референдума. Так, отказался голосовать президент Македонии Георге Иванов.

Между тем греческое правительство продолжит поддерживать Преспанское соглашение.

"Это единственный путь открыть новую главу в отношениях двух стран, чтобы Балканы сделали еще один шаг к стабилизации и обеспечения дружбы и сотрудничества", — заявил официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос.

Он назвал парадоксом, что оппозиция в обеих странах считает договор вредным для национальных интересов. По его словам, надо решить проблему между двумя странами, другого решения быть не может.