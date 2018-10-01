Новости Культура

Все видео этой рубрики
1 октября 201815:13 (обновлено в 15:32)

Умер Шарль Азнавур

Global Look Press

На 95-м году в своем доме на юге Франции 1 октября ушел из жизни прославленный французский шансонье Шарль Азнавур. Об этом сообщает "Франс пресс" со ссылкой на представителей Азнавура.

Его поклонники ждали, что Азнавур возобновит свою концертную деятельность после того, как в мае у него произошел двойной перелом плечевой кости. Однако врачи рекомендовали с выступлениями повременить, но недавно он все-таки поехал в Японию.

Перед этим — в апреле — шансонье также был вынужден отменить выступления в Санкт-Петербурге и Москве после того, как у него произошел мышечный спазм спины. Он вернулся на лечение во Францию, но обещал вернуться в Россию через год.

22 мая Шарль Азнавур отметил свой 94-й день рождения. Исполнитель, поэт и композитор, он является соавтором более 1300 песен, передает ТАСС.

Азнавур работал с Эдит Пиаф, Лайзой Минелли, Фрэнком Синатрой, Патрисией Каас, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и другими прославленными музыкантами.

По результатам опроса журнала Time и CNN в 1998 году он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века, напоминает "Россия К". В 1997 году великий шансонье получил премию "Сезар" за заслуги перед кинематографом, а в 2017-м — именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Во всем мире было продано 180 миллионов экземпляров записей Шарля Азнавура, он сыграл более 60 ролей в кино. Однако, пожалуй, более других с именем Азнавура связана песня "Вечная любовь" из кинофильма "Тегеран 43".

Сейчас

15:02

Умер Шарль Азнавур

15:00

Референдум по переименованию Македонии провален из-за низкой явки

14:03

На севере Москвы столкнулись маршрутка и четыре легковушки

13:45

В Шереметьеве авиадебошир угрожал взорвать самолет

12:36

Один из самолетов "Аэрофлота" будет носить имя Кобзона

12:33

Нобелевка по медицине-2018 присуждена американцу и японцу

12:31

Кремль не будет дискутировать со СМИ по делу Скрипалей

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Умер Шарль Азнавур

Умер Шарль Азнавур

57 минут назад
Нобелевская премия по медицине досталась за изучение "тормозов" иммунной системы

Нобелевская премия по медицине досталась за изучение "тормозов" иммунной системы

49 минут назад
Референдум по переименованию Македонии провален из-за низкой явки

Референдум по переименованию Македонии провален из-за низкой явки

53 минуты назад
Дзюба станет капитаном сборной России в ближайших матчах Лиги наций

Дзюба станет капитаном сборной России в ближайших матчах Лиги наций

44 минуты назад
Обнаружившая тело экс-супруга Марина Хлебникова попала в больницу с нервным срывом

Обнаружившая тело экс-супруга Марина Хлебникова попала в больницу с нервным срывом

1 час назад
Момент столкновения маршрутки с четырьмя машинами в Москве попал на видео

Момент столкновения маршрутки с четырьмя машинами в Москве попал на видео

25 минут назад
ЗОЖ: топ-10 здоровых регионов России

ЗОЖ: топ-10 здоровых регионов России

3 часа назад
Упавший в Бодайбо вертолет лежит в реке на 11-метровой глубине

Упавший в Бодайбо вертолет лежит в реке на 11-метровой глубине

5 часов назад
Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

8 часов назад
Год плебисциту: Пучдемон призвал каталонцев не сдаваться

Год плебисциту: Пучдемон призвал каталонцев не сдаваться

4 часа назад
Убийство Захарченко: эксклюзив "Вестей недели"

Убийство Захарченко: эксклюзив "Вестей недели"

22 часа назад
"Деньги лежат у вас под ногами": модная пирамида тянет средства из россиян

"Деньги лежат у вас под ногами": модная пирамида тянет средства из россиян

18 часов назад
Эксперт: на новостройке можно заработать 50% ее цены

Эксперт: на новостройке можно заработать 50% ее цены

58 минут назад
Сергея Маховикова врачи поставили перед выбором: либо стать калекой, либо умереть

Сергея Маховикова врачи поставили перед выбором: либо стать калекой, либо умереть

8 минут назад
Вести.net: В Facebook случился крупнейший логаут

Вести.net: В Facebook случился крупнейший логаут

45 минут назад
Грубые ботинки: 10 самых стильных моделей на все случаи жизни

Грубые ботинки: 10 самых стильных моделей на все случаи жизни

49 минут назад
Мини-гид по наращиванию ресниц

Мини-гид по наращиванию ресниц

55 минут назад
Цены на бензин "заморозили" (но только временно)

Цены на бензин "заморозили" (но только временно)

2 часа назад
Молодых педагогов будут призывать в армию только раз в год

Молодых педагогов будут призывать в армию только раз в год

2 часа назад
Пассажир аэроплана снял на видео аварийную посадку с отказавшим двигателем

Пассажир аэроплана снял на видео аварийную посадку с отказавшим двигателем

2 часа назад
Генпрокуратура: в России не возбуждено ни одного дела за лайки

Генпрокуратура: в России не возбуждено ни одного дела за лайки

2 часа назад
В английской деревне поставили скульптуру разъяренного Трампа и смелой девочки

В английской деревне поставили скульптуру разъяренного Трампа и смелой девочки

2 часа назад
Один из самолетов "Аэрофлота" будет носить имя Кобзона

Один из самолетов "Аэрофлота" будет носить имя Кобзона

2 часа назад
Кремль не будет дискутировать со СМИ по делу Скрипалей

Кремль не будет дискутировать со СМИ по делу Скрипалей

3 часа назад
В московском озере выловили крупную пиранью

В московском озере выловили крупную пиранью

3 часа назад
В Подмосковье поймали пуму, гулявшую по дачам и напавшую на собаку. Видео

В Подмосковье поймали пуму, гулявшую по дачам и напавшую на собаку. Видео

3 часа назад
На Большом адронном коллайдере обнаружены новые элементарные частицы

На Большом адронном коллайдере обнаружены новые элементарные частицы

3 часа назад
Вышел из морга и исчез: в Ленобласти пятый день ищут главного судмедэксперта

Вышел из морга и исчез: в Ленобласти пятый день ищут главного судмедэксперта

4 часа назад
Активистка движения против сексдомогательств призналась в связи с несовершеннолетним

Активистка движения против сексдомогательств призналась в связи с несовершеннолетним

4 часа назад
Есть вопрос: может ли кусок мыла распространять инфекцию

Есть вопрос: может ли кусок мыла распространять инфекцию

4 часа назад
Как собрать деловой гардероб в поездку?

Как собрать деловой гардероб в поездку?

4 часа назад
Покусавшей полицейского из-за бутылки водки предпринимательнице вынесли приговор

Покусавшей полицейского из-за бутылки водки предпринимательнице вынесли приговор

4 часа назад
В дагестанском Каспийске с отравлением госпитализирован 21 младшеклассник

В дагестанском Каспийске с отравлением госпитализирован 21 младшеклассник

4 часа назад
Британский юмор: дом семейной пары запаковали в розовый пластик

Британский юмор: дом семейной пары запаковали в розовый пластик

4 часа назад
Кузнецы выковали легендарное копье Леонида из Assassin's Creed Odyssey

Кузнецы выковали легендарное копье Леонида из Assassin's Creed Odyssey

5 часов назад
"Жене спать мешал": житель Волжского застрелил мужчину из-за громкой музыки. Видео

"Жене спать мешал": житель Волжского застрелил мужчину из-за громкой музыки. Видео

5 часов назад
Мужчина получил работу мечты: собирать LEGO целыми днями

Мужчина получил работу мечты: собирать LEGO целыми днями

5 часов назад
Начались российские продажи нового Kia Cerato

Начались российские продажи нового Kia Cerato

6 часов назад
Из трех тюрем в Индонезии сбежали более тысячи заключенных

Из трех тюрем в Индонезии сбежали более тысячи заключенных

6 часов назад
По Крымскому мосту проехали более 700 грузовиков

По Крымскому мосту проехали более 700 грузовиков

6 часов назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Алишер Усманов

Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Алишер Усманов

7 часов назад
802
Поиски вертолета "Робинсон" приостановлены из-за непогоды

Поиски вертолета "Робинсон" приостановлены из-за непогоды

7 часов назад
Генконсульство России просит Сеул объяснить причины задержания российского судна

Генконсульство России просит Сеул объяснить причины задержания российского судна

8 часов назад
Пожар в иркутском мебельном центре: причины выяснит следствие

Пожар в иркутском мебельном центре: причины выяснит следствие

8 часов назад
Звезда "Железного человека" Гвинет Пэлтроу вышла замуж

Звезда "Железного человека" Гвинет Пэлтроу вышла замуж

8 часов назад
Климов выиграл общий зачет летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

Климов выиграл общий зачет летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

8 часов назад
В России в тестовом режиме стартует перепись населения

В России в тестовом режиме стартует перепись населения

8 часов назад
Канада, США и Мексика подпишут новый торговый договор вместо НАФТА

Канада, США и Мексика подпишут новый торговый договор вместо НАФТА

8 часов назад
Япония ввела облегченный визовый режим для туристических групп из России

Япония ввела облегченный визовый режим для туристических групп из России

9 часов назад
Премьер Македонии провозгласил референдум успешным

Премьер Македонии провозгласил референдум успешным

9 часов назад
Дальневосточные ученые сделали уникальные снимки кометы Джакобини-Циннера

Дальневосточные ученые сделали уникальные снимки кометы Джакобини-Циннера

10 часов назад