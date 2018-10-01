Умер Шарль Азнавур

На 95-м году в своем доме на юге Франции 1 октября ушел из жизни прославленный французский шансонье Шарль Азнавур. Об этом сообщает "Франс пресс" со ссылкой на представителей Азнавура.

Его поклонники ждали, что Азнавур возобновит свою концертную деятельность после того, как в мае у него произошел двойной перелом плечевой кости. Однако врачи рекомендовали с выступлениями повременить, но недавно он все-таки поехал в Японию.

Перед этим — в апреле — шансонье также был вынужден отменить выступления в Санкт-Петербурге и Москве после того, как у него произошел мышечный спазм спины. Он вернулся на лечение во Францию, но обещал вернуться в Россию через год.

22 мая Шарль Азнавур отметил свой 94-й день рождения. Исполнитель, поэт и композитор, он является соавтором более 1300 песен, передает ТАСС.

Азнавур работал с Эдит Пиаф, Лайзой Минелли, Фрэнком Синатрой, Патрисией Каас, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и другими прославленными музыкантами.

По результатам опроса журнала Time и CNN в 1998 году он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века, напоминает "Россия К". В 1997 году великий шансонье получил премию "Сезар" за заслуги перед кинематографом, а в 2017-м — именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Во всем мире было продано 180 миллионов экземпляров записей Шарля Азнавура, он сыграл более 60 ролей в кино. Однако, пожалуй, более других с именем Азнавура связана песня "Вечная любовь" из кинофильма "Тегеран 43".