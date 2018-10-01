В доме под Горловкой, где подорвались дети, нашли еще четыре мины

"Горловка скорбит. Полгорода ходит и плачет", — рассказал о произошедшей трагедии с подростками глава донецкой Горловки Иван Приходько в эфире программы "60 минут".

"Там, куда попали дети, находится тропа, по которой постоянно ходят местные жители, — срезают путь от Никитовки до нулевого блокпоста. Ежедневно пересекают линию соприкосновения около 50 тысяч человек. Ребята свернули с этой тропы, так как нашли какой-то заброшенный дом. Дети зашли в серую зону, где находится линия между двумя оборонами. И когда мы их выносили с бойцами, сняли там еще четыре мины", — рассказал Приходько. Все погибшие, по его словам, были "посечены мелкими осколками".



Приходько уточнил, что территория в серой зоне постоянно подвергается атакам со стороны украинской армии: "Через 1,5 часа после взрыва начался новый обстрел поселка Доломитного из тяжелого 120-мм миномета. Слава богу, никто не пострадал".

"К сожалению, во многих таких зонах сейчас проживают мирные жители, которым приходится ходить в Горловку хотя бы за продуктами. Мы предлагали им переселиться, но это их насиженные места, здесь мы ничего сделать не можем", — заключил глава администрации.

30 сентября в Горловке при взрыве противопехотной мины погибли трое детей, еще одного ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу. Позднее стало известно о пострадавшей 16-летней девушке. 1 октября в Донецкой области День траура.