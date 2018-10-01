Момент столкновения маршрутки с четырьмя машинами в Москве попал на видео

При столкновения маршрутного такси с четырьмя автомобилями на северо-западе Москвы пострадали девять человек, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Авария произошла около двух часов дня в понедельник, 1 октября, в районе дома №99 по улице Свободы, а ее виновником, как можно судить по кадрам, стал водитель маршрутки №873. Двигавшийся по разделительной полосе общественный транспорт на скорости врезался в микроавтобус, а тот уже протаранил еще три автомобиля.

Первоначально сообщалось о четырех пострадавших, однако позже их число возросло до девяти. Одну женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу на санитарном вертолете.

В настоящее время движение по Планерной и улице Свободы частично заблокировано, образовались внушительные пробки.