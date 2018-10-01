Польские лихачи на Porsche, Ferrari и Mercedes устроили смертельное ДТП на трассе. Видео

Полиция Словакии обнародовала кадры аварии с летальным исходом, произошедшей в воскресенье, 30 сентября, на дороге общего пользования неподалеку от города Дольни-Кубин в Жилинском крае на северо-западе страны, граничащим с Польшей и Чехией.

По данным правоохранителей, жители Польши на автомобилях Porsche, Ferrari и Mercedes решили "погоняться" друг с другом по трассе.

Спорткар Ferrari и шедший следом за ним Porsche Cayenne выехали на "встречку". После этого водитель первого автомобиля резко ушел в свой ряд, а мужчина, управлявший Porsche, не успел повторить маневр "ведущего" и лоб в лоб столкнулся с легковушкой Skoda Fabia, в салоне которого находилась семья местных жителей.

Отец семейства, сидевший за рулем Skoda, скончался от полученных травм. Двое его пассажиров получили сравнительно легкие повреждения.

По одной из версий, которую пока не подтвердили в правоохранительных органах, виновник инцидента, уже заключенный под стражу, и его спутники являлись участниками нелегальных гонок.