В Челябинске американца осудили на 7,5 лет за изготовление детского порно

Гражданин США Дэвид Лэнг отправится в российскую колонию – суд в Челябинске назначил ему 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за изготовление детской порнографии и торговлю ей, передает ТАСС.

Лэнга задержали в ноябре 2015 года. Сначала его обвинили в распространении детской порнографии, затем – в ее изготовлении и обороте, а также в изнасиловании несовершеннолетних.

В ходе процесса изнасилование переквалифицировали в половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, но наказания по этому пункту Лэнг избежал и-за истечения срока давности уголовного преследования.

По остальным шести преступлениям суд признал американца виновным.

Вместе с Лэнгом также осуждена гражданка России – ее признали виновной в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, она получила 3-летний условный срок.