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1 октября 201816:14

Тренер ЦСКА Гончаренко: уход Акинфеева из сборной пойдет на пользу клубу

EPA

Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции, посвященной предстоящей игре группового этапа Лиги чемпионов между армейцами и мадридским "Реалом", прокомментировал заявление Игоря Акинфеева об уходе из сборной России.

"Как болельщик скажу — мне очень жаль, что он завершил карьеру, а как тренер считаю, что это пойдет на пользу клубу и мы увидим много ярких игр в его исполнении", — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Напомним, что 1 октября Игорь Акинфеев сделал заявление о завершении карьеры в национальной команде.

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