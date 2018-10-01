Фото Макрона с полуголыми темнокожими мужчинами шокировали французов

Французы возмущены "фотосессией" президента Эммануэля Макрона во время поездки на пострадавший от урагана "Ирма" в 2017 году остров Сен-Мартен в Карибском море.

Там Макрон, который ранее сделал резкое внушение подростку за "неуважительное обращение" к нему как к президенту, сфотографировался с полуголыми темнокожими мужчинами.

« Tu dois te comporter comme il faut. Tu m’appelles pas Manu, tu m’appelles Monsieur le Président » #Macron pic.twitter.com/2At2JzJGqY — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 30 сентября 2018 г.

Причем, один из них показывает в кадре средний палец, а другой обнимает и прикасается к груди президента Франции.

‼️Et deux photos de plus dans *l’album de la famille Macron*.....

Il reste 3ans1/2 ..pour le remplir un peu plus..😡🤢🤮.. pic.twitter.com/zAaFPGiuKL — Françoise MINUIT ن (@f_minuit) 30 сентября 2018 г.

Как передает Sputnik Франция, французы вспомнили, как подростку, который обратился к Макрону, назвав его "Ману", он напомнил: к нему надо обращаться "подобающим образом" – "господин президент".

И потому многие были удивлены и даже возмущены подобными фривольными снимками.

Одни пишут, что Макрон должен был посоветовать этим молодым людям одеться подобающим образом, поскольку он все-таки президент страны.

Кто-то назвал эти снимки "вульгарными", отметив, что "почти ничего не осталось" – "только клочья достоинства", а кто-то пишет: "Мы достигли дна".