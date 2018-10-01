Алан Дзагоев: отсутствие ряда игроков у "Реала" не поможет ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" сообщил, что у "сливочных" есть два состава, поэтому отсутствие нескольких ключевых футболистов, среди которых Серхио Рамос и Гарет Бэйл, не облегчит жизнь армейскому клубу.

"В таких командах всегда есть игроки на два состава, поэтому не сказал бы, что это нам облегчит работу. Те, кто выйдут на замену, на мой взгляд, смогут спокойно выступить на своих позициях", — цитирует полузащитника красно-синих ТАСС.

Также Дзагоев признался, что после травмы еще не успел набрать оптимальной формы. Однако он надеется в ближайшее время провести полный матч за ЦСКА.

Напомним, что встреча группового этапа Лиги чемпионов между командой Виктора Гончаренко и мадридским "Реалом" состоится 2 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.