Жозе Моуринью уверен, что не будет уволен из "Манчестер Юнайтед"

Накануне матча группового этапа Лиги чемпионов между английским "Манчестер Юнайтед" и испанской "Валенсией" главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью принял участие в обязательной пресс-конференции. На ней он выразил уверенность, что не будет уволен из команды.

Однако он не подтвердил встречу с исполнительным директором "Манчестера" Эдом Вудвордом после поражения в чемпионате Англии от "Вест Хэма" 29 сентября, касающуюся его будущего в клубе. "Я не собираюсь вам отвечать. Это личное дело каждого", — цитирует ответ Моуринью журналистам Sky Sports.

Ранее сообщалось, что руководство английского клуба вступило в переговоры с Зинедином Зиданом по поводу возможного назначения французского специалиста на пост главного тренера манкунианцев.