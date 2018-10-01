Восьмилетняя девочка отбила у налетчиков часть украденных у ее отца денег

Юная жительница Филиппин дважды атаковала вооруженных налетчиков, ограбивших ее отца, и отбила часть похищенных денег, отмечает Daily Mail. Из больницы она вышла настоящей звездой, поскольку запись с камеры наблюдения попала на телевидение.

"Я так зла, что они украли деньги моего папы. Если я когда-нибудь увижу их снова, они пожалеют об этом", — заявила восьмилетняя Бриэль Миния Альба.

Около пяти часов вечера 27 сентября, когда ее отец вернулся с работы на машине, она играла на дорожке перед домом в городе Генерал Триас (провинция Кавите). Рядом с ней отирались двое молодых людей, торговавших DVD-дисками. Когда 27-летний мужчина вышел из салона и направился к родственникам, они выхватили пистолеты и позвали на подмогу троих подельников в мотоциклетных шлемах.

В дом зашел только один злоумышленник, тогда как его приятели держали на мушке жертву. Когда налетчики бросились наутек, они наткнулись на возвращавшуюся девочку — Бриэль вцепилась в рюкзак, из которого на асфальт посыпались деньги и украшения. Собрав часть из них, школьница бросилась за седлавшими мотоциклы злоумышленниками и еще раз "сорвала банк". Впрочем, потерявшие контроль над ситуацией бандиты сбили ее с ног и ударили по лицу, после чего скрылись с частью добычи.

Бриэль госпитализировали со сломанным носом, многочисленными порезами и синяками, но уже спустя два дня отпустили домой, к родителям, чье благосостояние она спасла. Выйти на след подозреваемых пока не удалось.