Борис Джонсон потроллил Терезу Мэй, сфотографировавшись в поле

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон потроллил свою бывшую начальницу, премьер-министра Терезу Мэй: он сфотографировался бегущим посреди пшеницей поля. В одном из интервью Мэй признавалась, что это было "самым хулиганским поступком ее детства".

Как отмечает РИА Новости, фото Бориса Джонсона опубликовал телеканал Sky News. На снимке, сделанном в графстве Оксфордшир, Джонсон, одетый в темную рубашку-поло с длинными рукавами и шорты, напоминающие семейные трусы, машет фотографу, не глядя в объектив.

В свое время признание Терезы Мэй послужило поводом для многочисленных шуток в адрес премьера.