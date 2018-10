Три научных журнала опубликовали фейковую статью, основанную на "Рике и Морти"

Британский невролог и блогер Neuroskeptic доказал несостоятельность нескольких крупных научных журналов. Врач отправил в издания абсурдную статью о борьбе с межгалактическими паразитами, которую написал по мотивам мультсериала "Рик и Морти". Материал опубликовали.

Статья Невроскептика "Новые инструменты борьбы с межгалактическими паразитами и их передачей в симуляции Зигериона" была опубликована в журналах "IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences", "ARC Journal of Pharmaceutical Sciences", "Clinical Biotechnology and Microbiology". Последние, впрочем, достаточно быстро убрали с сайта откровенно издевательскую публикацию.

Одним из авторов статьи невролог указал Бет Смит, дочь Рика, одного из главных персонажей популряного мультфильма. Кроме того, в первом абзаце Невроскептик упомянул Ваканду, вымышленную страну из мира комиксов Marvel. В качестве метода борьбы с межгалактическими насекомыми медик указал "Magnetic Oddities Radiation TherapY (сокращенно MORTY), еще один герой мультфильма.

Британец пишет, его проделка доказывает, что многие материалы в научных изданиях, вопреки заявленному, не проходят никакой проверки экспертов. Косвенно этот эксперимент подтвердил гипотезу о том, что за деньги авторитетные издания могут опубликовать любую чушь.

Автор вспоминает недавнюю статью в журнале Drug Designing & Intellectual Properties International Journal, который был опубликован под именем Ким Кардашьян и полностью написан нейросетью.