Беременная модель заявила о том, что ее похитили люди певца Серова

"Прямой эфир" помог вызволить из "заточения" в гостиничном номере 29-летнюю Дарью Друзьяк и отправить ее на базу отдыха. Ранее в студии программы произошла потасовка после того, как модель обвинила народного артиста России Александра Серова в изнасиловании и заявила, что беременна от него.

Правда, детектор лжи показал, что связь с певцом была по взаимному согласию. Вскоре после она того бурного телеэфира Дарья попала в больницу с сотрясением мозга, ушибом ноги и бедра, а оттуда пропала.

Даже ее мать несколько дней не знала, где она. Дарья утверждает, что ей угрожали, а затем похитили люди Александра Серова.

На своей странице в соцсети спустя некоторое время она разместила видео, в котором утверждала: ее силой удерживают в неизвестном месте, а перед этим якобы хотели упечь в психбольницу.

Впрочем, словам Дарьи верят далеко не все и называют ее актрисой, причем, не очень хорошей.

В стороне от этой истории не остался даже ведущий Владимир Соловьев, который обычно комментирует политические темы. Он предположил, что у Друзьяк у нее от постоянных рыданий вот-вот вытечет весь силикон из губ и щек.

Действительно ли Дарью кто-то похищал? Кто это сделал, если похищение действительно было, и каков результат повторного теста на беременность? Продолжение этой бурной истории — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".