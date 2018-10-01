В Греции прошла международная конференция детских эндокринологов
В Греции прошла международная конференция детских эндокринологов. В ней приняли участие сотни ученых со всего мира. Практикующие врачи, специалисты и студенты получили возможность поделиться опытом с иностранными коллегами. Свои достижения представили и российские специалисты — например, исследование сахарного диабета второго типа, такое заболевание раньше встречалось только у взрослых.
Новейшие методы лечения диабета, которые делают пациентов менее зависимыми от этого серьезного заболевания, прорывные решения в подростковой эндокринологии — вот главные темы 57-й Конференции детских эндокринологов. Она собрала в Афинах специалистов из Европы и Америки. Сотни ученых с мировым именем.
"Я представляю здесь программу по сердечно-сосудистым заболеваниям, которая существует у нас в Канаде. Я также изучаю бактерии пищеварительной системы и их влияние на метаболизм, на ожирение в подростковом возрасте", — говорит Мелани Хендерсон, детский эндокринолог, профессор отделения эндокринологии и диабета Монреальского университета.
"Существуют огромные различия в подготовке и финансировании, а также в подходах к изучению дисциплин. Развивающиеся страны, конечно, заметно отстают. И вот как раз в ходе таких конференций наши коллеги могут перенять опыт", — отметил Кен Макэлрэви, сотрудник кафедры генетики развития человека Института Пастера (Франция).
В России всю исследовательскую и клиническую работу в этой области координирует Национальный медицинский центр эндокринологии. Сюда обращаются маленькие пациенты из самых разных регионов. На конференции в Афинах российские ученые представили результаты исследований в области лечения диабета, гипогонадизма и других заболеваний.
"Исследование посвящено сахарному диабету второго типа у детей. Это достаточно новое заболевание, и раньше встречалось только у взрослых пациентов. Однако сейчас, в связи с распространением ожирения среди детей, оно отмечается и в этом возрасте. До сих пор остаются вопросы дифференциальной диагностики этого заболевания и тактики лечения", — рассказала Ирина Еремина, детский эндокринолог, научный сотрудник отделения сахарного диабета детей и подростков Института детской эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ.
В России целые направления получили новое развитие после создания школы молодых эндокринологов, которая действует на базе Национального медицинского центра.
"Я специализируюсь больше на одном редком заболевании, которое называется аутоиммунный полигландулярный синдром 1-го типа. Это очень редкое заболевание, но один из самых больших наборов пациентов именно у нас в России", — говорит Лейла Созаева, детский эндокринолог, научный сотрудник отделения опухолей эндокринной система Института детской эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава России.
"Международное общение чрезвычайно важно в области медицины и в области медицинской науки. Мы обязаны делиться опытом друг с другом, обязаны делиться результатом наших исследований. Это достояние всего мира. В первую очередь, все это нацелено на обогащение наших знаний, мировых знаний и, конечно, на повышение безопасности и эффективности лечения детей от разных заболеваний, в том числе эндокринологических", — считает Мария Воронцова, детский эндокринолог, научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России.
Обсуждение вопросов детской эндокринологии оказалось полезным и для студентов — будущих ученых.
"Я аспирантка университета Кембриджа и исследую младенческий рост, так что мне очень интересны вопросы метаболизма и строения тела. Я изучила эти вопросы здесь, и не из одного источника, а из различных. Я также узнала о различных подходах к изучению, чтобы улучшить мое исследование на данный момент", — рассказала Ольга Лаурентья, аспирант факультета медицины Кембриджского университета (Великобритания).
Современная эндокринология развивается очень динамично, и можно не сомневаться: большая часть того, что было представлено на конференции, уже совсем скоро войдет в клиническую практику многих стран.
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