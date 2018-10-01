В крупной аварии на северо-западе столицы пострадали девять человек

Крупное ДТП на северо-западе Москвы: на улице Свободы столкнулись два маршрутных такси, микроавтобус и два легковых автомобиля. Пострадали, по последним данным, девять человек — в основном пассажиры маршрутки. Четверо госпитализированы с тяжелыми травмами.

Момент аварии на пересечении улиц Свободы и Планерной зафиксировала камера наружного наблюдения. Машины стояли на перекрестке на красный сигнал светофора, неожиданно сзади на большой скорости в них врезался микроавтобус. Дальше — цепная реакция. Повреждения получили пять автомобилей, в том числе две маршрутки с пассажирами.

Виновником аварии является водитель микроавтобуса. По какой причине он врезался в другие машины, сейчас выясняют сотрудники полиции. Удар был такой силы, что у автобуса сработала подушка безопасности. Водитель отделался легким испугом, а вот его пассажирам повезло куда меньше.

В результате аварии девять человек получили травмы различной степени тяжести. Машины скорой помощи прибыли на место ЧП спустя шесть минут, одного пассажира эвакуировали с помощью вертолета.

Виновник микроавтобуса поначалу отрицал свою вину — заявил, что даже не был за рулем.

- Вы где находились в момент аварии? Вы сзади ехали?

- На улице.

- Ну как на улице, если вы за рулем были, только что признали?

- Я не говорил, что за рулем был.

Инспекторы ДПС уже восстановили картину происшествия.

- Говорит, что якобы тормоза отказали, но мы проверили — они в исправном состоянии. Поэтому, наверно, загляделся, задумался.

Микроавтобус принадлежит частному перевозчику "Элекс-Полюс". Представитель компании заявил, что машина утром прошла техосмотр, а водитель — медосмотр.

- Нарушений выявлено не было, все работало, все исправно.

Всем пострадавшим компания-перевозчик пообещала компенсировать расходы на лечение и выплатить компенсации.