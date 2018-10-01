В Крыму заработали первые блоки двух ТЭС: в Севастополе и Симферополе

На полную мощность запущены в Крыму 1 октября первые блоки Таврической и Балаклавской ТЭС. Как заявил заместитель министра энергетики Андрей Черезов, первой в ночь на 1 октября заработала станция Таврическая ТЭС, а около 8 часов утра запустили блок на Балаклавской ТЭС.

"То есть 500 мегаватт мощности мы имеем", — сказал Черезов, добавив, что это "кроме того, что передается по энергомосту".

Замминистра сообщил, что их запускам предшествовала напряженная работа по переключению на полуострове магистральных сетей:

В частности, для выдачи мощности с новых ТЭС была замкнута Западно-Крымская высоковольтная линия.

На данный момент первые очереди этих ТЭС проверены и готовы к работе. Однако их окончательный ввод в эксплуатацию произойдет в течение месяца, передает РИА Новости.

При этом уже стартовала проверка для выдачи разрешений на запуск вторых блоков этих станций.

Таврическую станцию строят в Симферополе, а Балаклавскую — в Севастополе, мощность каждой — 470 мегаватт. Эти ТЭС должны окончательно стабилизировать ситуацию с обеспечением энергией жителей Крыму.

Строительством Таврической и Балаклавской ТЭС занимается ООО "ВО "Технопромэкспорт" (входит в "Ростех").