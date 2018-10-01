Новобранцы к осеннему призыву готовы: в какие войска больше желающих
Час икс для российских мужчин от 18 до 27: их ждут в медкабинетах и затем — на сборных пунктах. Сегодня в большинстве регионов страны, включая Крым, стартовал осенний призыв. До Нового года ряды солдат срочной службы пополнят более ста тысяч человек. Как выглядит новобранец образца 2018 года?
Новобранцы в московском комиссариате — как на подбор. Врач-терапевт, чтобы измерить рост нынешних призывников, подпрыгивает в буквальном смысле весь день.
"Метр восемьдесят пять я легко достаю, все остальное — только в прыжке. Хорошие мальчики — здоровые, высокие", — говорит Светлана Манина.
Иван только со студенческой скамьи — закончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы. Комиссариат оправляет бакалавра в ВДВ. Служба в десанте для Ивана — не просто мечта: это еще возможность побороть собственный страх и прыгнуть с парашютом.
В военкоматах понятие "уклонист" уходит в прошлое. Конкурс в самые популярные рода войск — по двадцать человек на место. Больше всего желающих попасть в морскую пехоту, воздушно-десантные войска и научные роты.
"За период существования научных рот у нас 320 человек были назначены по окончании службы на воинские должности офицерского состава с присвоением первого офицерского звания "лейтенант", — говорит начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.
Осенний призыв стартовал по всей стране. В Севастополе — полтысячи новобранцев. Южан служить отправляют поближе к дому — в соседние регионы. В Омске ДОСААФ помогает готовить для армии водителей: больше половины призывников — квалифицированные шоферы. На Урале в этом году формируют команду из молодых поисковиков — служить ребята будут в 90-м отдельном поисковом батальоне.
Осенний призыв начался пока не везде. Кампания в ряде регионов — Коми, Красноряске, Иркутске, на Сахалине — стартует лишь через месяц, а на Крайнем Севере — и вовсе следующей весной. Впрочем, и необходимость в срочниках в 2018 году не такая высокая, как раньше: сказывается переход российской армии на контрактную основу.
В течение осени ряды российских Вооруженных сил должны пополнить 132 тысячи новобранцев. В комиссариатах сейчас в первую очередь распределяют элиту, лучших из лучших — ВМФ, ВДВ, научные роты. Первые прошедшие отбор призывники отправятся к местам боевой службы уже 22 октября.
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