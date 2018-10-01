Великого шансонье похоронят в монастыре XII века

Великого французского шансонье Шарля Азнавура похоронят в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа (департамент Ивлин). Такова была последняя воля артиста.

Как отмечает "Интерфакс", в этой коммуне Монфор-л'Амори располагался один из домов певца, в котором он часто проводил время со своей семьей. "Моя земля — это французская земля, — говорит Азнавур. — В монастыре XII века в моей коммуне Монфор-л'Амори сооружен специальный небольшой семейный склеп".

Елисейский дворец также рассматривает возможность организации в Ереване в октябре церемонии, в ходе которой будет отдана дань уважения Шарлю Азнавуру. Это мероприятие может быть приурочено к проведению в столице Армении 11 и 12 октября саммита Международной организации Франкофонии, на который приедет Эммануэль Макрон.

Шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет в ночь на 1 октября. Соболезнования в связи с кончиной легендарного певца выразили ведущие политические деятели. В ближайшие дни у Азнавура были запланированы выступления по всей стране.