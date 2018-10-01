В Иванове на пешеходном переходе машина сбила двух женщин. Видео

В Иванове машина сбила двух женщин, пересекающих дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Инцидент произошел в понедельник, 1 октября, около 16 часов дня, когда 34-летний водитель автомобиля ВАЗ на высокой скорости вылетел на "зебру", не обращая внимания на красный свет.

Одна из сбитых женщин отказалась от госпитализации после получения первой помощи на месте происшествия. Вторую с травмами увезли в больницу, и к настоящему времени информация о ее состоянии не поступала.