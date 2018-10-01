Суд Барнаула оправдал кота, обвиненного в краже электричества на 78 тысяч

Суд в Барнауле оправдал кота, который ранее был обвинен жильцами одного из частных домов в том, что сорвал пломбу с энергосчетчика, из-за чего образовался долг в 78 тысяч рублей.

В Барнаульской горэлектросети заявили, что долг жители дома оплачивать отказывались, и дело дошло до суда.

Во время разбирательств хозяева кота заявили, что их питомец регулярно залезал на чердак в опасной близости от электросчетчика, поэтому они перенесли его на соседнюю стену. Однако, по их словам, сделано это было поздно: кот все же сорвал пломбу.

Правда, электромонтер, которые выявил нарушение, выступил в суде как защитник кота. Он заявил, что случайно сорвать пломбу со счетчика нельзя: проволока там настолько крепкая, что даже электромонтеры для распломбирования пользуются кусачками.

В результате суд обязал жителей дома оплатить 78 тысяч рублей долга за электричество плюс 2,5 тысячи рублей госпошлины за судебное разбирательство, передает радио "Вести ФМ".