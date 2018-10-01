Вице-президент РФС Прядкин: для Акинфеева двери в сборную всегда открыты

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин, являющийся также главой РПЛ, сообщил, что с уважением относится к решению Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде. Также он сказал, что для знаменитого вратаря двери в сборную будут всегда открыты.

"Своей игрой в сборной и футбольном клубе ЦСКА он давно заслуживает почет и уважение. Уверен, что Игорь еще многого добьется. Двери в сборную для него всегда открыты", — приводит слова футбольного чиновника ТАСС.

Напомним, что Игорь Акинфеев в первый день октября завершил выступления за сборную России.