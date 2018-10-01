Шахматная олимпиада. Женская сборная России обыграла гречанок

Женская сборная России обыграла в седьмом туре Всемирной шахматной олимпиады команду Греции со счетом 3:1. Победу россиянкам принесли Александра Костенюк, Ольга Гиря и Александра Горячкина. Напомним, что турнир проходит в Батуми.

Единственное поражение в составе российской команды потерпела Валентина Гунина, уступившая черными фигурами Анастасии Аврамиду.

Напомним, что Всемирная шахматная олимпиада завершится 5 октября.