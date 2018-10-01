Высшая школа телевидения МГУ отмечает свой первый юбилей

Специалистов по телевидению нигде не готовят, утверждал герой фильма "Москва слезам не верит". Но его заявление явно устарело: сегодня 10 лет исполняется Высшей школе телевидения МГУ. Как отмечает юбилей один из самых престижных и востребованных факультетов, и как в его стенах зажигаются будущие звезды экрана?

- Пробовать, искать и рисковать...

Как стать знаменитым? Этому здесь научат профессора. Советы — от декана Виталия Третьякова. Интервью по случаю юбилея факультета — не в аудитории, а в полноценной режиссерской аппаратной.

"Не бывает дня у студента, чтобы он не работал с камерой. Приходишь на работу, уже фактически владея тем, что я называю ремеслом", — говорит Виталий Третьяков.

О необходимости телевизионной кузницы кадров 10 лет назад заявили сами руководители крупных каналов. Ректор МГУ Виктор Садовничий инициативу поддержал. Теперь телевидение — наука.

Здесь все — как на "большом" телевидении: корреспондентами, ведущими, операторами и монтажерами студенты становятся с первого курса. Увидеть себя на большом экране здесь может абсолютно каждый студент — все благодаря учебной телевизионной студии, которая находится прямо здесь, на факультете. Ее технические возможности позволяют записывать и информационные программы, и аналитические ток-шоу.

Актерское мастерство, техника речи, операторское дело, основы режиссуры — каждый студент учится всему и сразу.

"Мы все знаем всё. Можно так это назвать: универсальные солдаты телевидения", — говорит студентка Анастасия Бебекина.

"Сюда приезжают люди из других стран — например, из Эстонии, как я, из Латвии, Казахстана. Огромные возможности!", — делится студентка Екатерина Грудина.

В числе педагогов — не только профессура, но и мэтры телевидения. В свой юбилей Высшая школа телевидения раздает подарки — профессиональные призы для лучших журналистов России.