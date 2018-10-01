В Австралии коала подружилась с домашним псом

45-летняя жительница австралийского города Стрэтдауни, штат Виктория, Керри Маккиннон обнаружила у себя на заднем крыльце детеныша коалы, который вцепился в шерсть собаки женщины и не хотел уходить. Пес по кличке Аша против такого соседства, впрочем, не возражал, сообщает News.com.au.

Неизвестно, как именно детеныш коалы оказался на во дворе Керри Маккиннон и ее мужа. По всей видимости, он вывалился из маминой сумки и дополз до крыльца. Австралийка уверена, что если бы не Аша, малыш замерз бы до смерти.

"Его могла бы съесть лиса или какой-нибудь другой хищник покрупнее. Мой пес спас ему жизнь", — уверена австралийка.

Собака не пыталась скинуть вцепившегося в нее незваного гостя. Скорее, она не понимала, что с ним делать.

Маккиннон попыталась отцепить коалу от пса, это удалось ей с трудом. Детеныш фыркал и сопротивлялся. После того, как Аша была освобождена от неожиданного бремени, коалу завернули в теплое полотенце и вызвали ветеринаров.

Те заявили, что детеныш здоров. Его отдали местным зоозащитникам, которые будут выхаживать малыша до тех пор, пока он не вырастет и не сможет самостоятельно жить в дикой природе.