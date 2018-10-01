КХЛ. ЦСКА оказался сильнее "Салавата Юлаева" в Уфе

В рамках регулярного чемпионата КХЛ в Уфе состоялась игра между местным "Салаватом Юлаевым" и московским ЦСКА. Матч получился крайне упорным. И все же гости сумели одержать шестую победу подряд в нынешнем сезоне, обыграв хозяев льда со счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Грег Скотт и Максим Шалунов, отличившиеся еще в первом периоде. В третьей двадцатиминутке Антон Бурдасов сократил преимущество армейцев до минимума. Однако уйти от поражения хоккеистам "Салавата" не удалось.

В другой встрече дня московские динамовцы в гостях уступили челябинскому "Трактору" со счетом 0:1. Победную шайбу в составе хозяев льда забросил Александр Бергстрем. Это поражение для бело-голубых стало четвертым подряд.