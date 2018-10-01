Депутаты Госдумы не пойдут на прием в посольство Южной Кореи из-за "Севастополя"

После незаконного задержания российского судна "Севастополь" в порту южнокорейского Пусана депутаты Госдумы не пойдут на торжественный прием в посольство этой страны.

Об этом сообщили в аппарате нижней палаты российского парламента, передает РИА Новости. Прием от имени чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея был назначен на 1 октября по случаю Дня основания Кореи.

На него была приглашена депутатская группа Государственной думы по связям с парламентом Республики Корея.

Как сообщалось ранее, 29 сентября в порту Пусан было задержано российское судно "Севастополь", принадлежащее компании "Гудзон", на которую наложены американские санкции.

Представитель компании-владельца заявил, что данное решение носит политический характер.

Генконсульство России обратилось в МИД Южной Кореи с просьбой объяснить ситуацию с незаконным задержанием российского судна.