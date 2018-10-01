Шарль Азнавур: "Буду любить жизнь до самой смерти"
Ушел из жизни Шарль Азнавур. Ему было 94 года. Французы говорили, что своим шармом он затмил даже Эдит Пиаф. Американцы называли его "утонченным Элвисом" и признавали лучшим эстрадным исполнителем ХХ века, а армяне и вовсе почитали как народное достояние.
Его порой смелый шансон о повседневной жизни парижан — с походами в душные бары, любовными похождениями и воспоминаниями о беспечной юности — не освистывали и не критиковали даже президенты Франции. Они, как и миллионы слушателей по всему миру, узнавали в его песнях себя.
Одна из главных сцен и главных вершин его жизни. Его Олимп — зал "Олимпия". Хотя, говорят, лучший эстрадный исполнитель XX века. А значит, все залы и сцены были его — невысокого француза армянского происхождения. А голос — совсем не оперный.
"Мне говорили, что у меня нет ни внешности, ни голоса, чтобы стать звездой. Чтобы быть первым французским певцом нужно было идти и против прессы, и против правительства, потому что песни, которые я писал, никого не устраивали", — говорил Азнавур.
Но он вполне устроил Эдит Пиаф, которая берет его на гастроли, увидев в нем и поэта, и актера и певца. Настоящего шансонье. Артиста, поющего о жизни. А значит — о любви.
Песня "C'est fini" ("Все кончено") — как раз о том, что закончилась очередная любовь, но не жизнь. И за всю жизнь Азнавур написал — тысячу триста песен. И каждая — близкая, понятная, своя. Как в фильме "Ищите кумира".
Он в Россию ездил всегда. Как и в Советский Союз. Впервые — в 1963-м, в Ленинград. Последний раз это тоже был Санкт-Петербург. Этой весной. И к России у Азнавура всегда было особое отношение.
"Любовь к России началась с русской кухни. Мой дед был поваром в России, и я нигде не ел так вкусно, как в ресторане моего деда", — вспоминал великий шансонье и продолжал: "Любовь к музыке.... Вертинский и цыгане, русский театр. Это помогло в карьере. Мне говорили, что для певца я хороший актер".
А у нас, словно в ответ, — теплые, близкие, свои отношения с Азнавуром. Даже у тех, кто по-французски не говорит. Ведь в песне "Вечная любовь" из фильма "Тегеран-43" и так все понятно.
"Муж моей сестры – Жорж, композитор, написал музыку к фильму "Тегеран-43". Мне очень понравилась основная тема, и я написал к ней слова", — говорил шансонье.
А настоящей родиной француз Шарль Азнавур всегда считал Армению. Как и Армения считала его своим сыном. И сегодня возлагает в память о нем цветы.
Он приехал в Спитак в 1988 году, когда там произошло землетрясение, и основал фонд помощи пострадавшим. А в 2002 году снялся в фильме о геноциде "Арарат".
"Я вышел из народа, который выжил. Не жил, а выжил. Я люблю жизнь. И буду любить ее до самой смерти". Так говорил Шарль Азнавур.
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