Губернатором Окинавы выбран неудобный для Токио и Вашингтона человек

Губернатором японской Окинавы стал сын американского морского пехотинца, обещавший избирателям убрать с острова военную базу США. Сразу после победы политик заявил, что будет добиваться не только сокращения военных объектов, но и полного вывода иностранных солдат с территории префектуры.

Традиционным окинавским танцем в пестрой рубахе новый губернатор и его сторонники празднуют победу. У господина Тамаки — совсем неяпонское имя — Денни. Сын местной официантки и американского морпеха, который уехал в США, не дождавшись рождения сына, еще на этапе избирательной кампании стал символом сопротивления против американских военных баз.

"Я расцениваю результаты выборов как выражение воли народа Окинавы, который видит во мне проводника чувств бывшего губернатора Онага, который ценой своей жизни пытался остановить строительство новой базы в Хэноко", — рассказал он.

Уже пятый год окинавцы отчаянно противостоят планам Пентагона соорудить плавучий вертолетодром на месте уникального кораллового рифа. Токио здесь — на стороне США. Союзнические обязательства перевешивают мнение собственных граждан.

То, что на этот месте до сих пор нет американских конвернтопланов, заслуга прежнего губернатора. Мы встречались с Такэси Онагой незадолго до его смерти — в августе он внезапно скончался от рака.

Внеочередные выборы Токио воспринял, как шанс переломить ситуацию. В обмен на новую базу власти обещали жителям увеличение дотаций, поставив на лояльного для себя кандидата Ацуси Сакиму — бывшего мэра города Гинован, в центре которого расположена печально известная авиабаза Футэмма.

Так выглядел последний день на острове перед голосованием. Мощный тайфун Трами стал предвестником поражения Токио и Вашингтона на этих выборах. Теперь правительству остается одно — хорошая мина при плохой игре.

"Мы, как правительство Японии, искренне признаем результаты выборов и будем продолжать наши усилия для развития экономики Окинавы, а также для сокращения ее бремени на содержание баз США", — заявил Синдзо Абэ премьер-министр Японии.

В представлении Токио сокращение бремени — это не закрытие, а перенос базы США с суши на море и обещание, что в этом случае с Окинавы будут выведены 9 тысяч морпехов и переброшены на Гуам. Но такой вариант большинство жителей острова категорически не утраивает.

Несмотря на тайфун жители Окинавы выбрали неугодного властям кандидата, показав тем самым свое отношение к присутствию американских войск и поставив Токио в очень неудобное положение перед Вашингтоном.

Сопротивление строительству новой базы Хэноко на севере острова получило второе дыхание, не оставив правительству хорошего выхода — с одной стороны, ссора с жителями собственной префектуры, а другой — неприятности в отношениях с союзником. И то и другое — минимум на четыре ближайшие года.