Сбежавшему от властей Киева главному редактору Страны.ua дали убежище в Австрии

Игорь Гужва – главный редактор украинского интернет-издания Страна.ua, который из-за давления киевских властей был вынужден в начале года уехать в Вену, сообщил, что власти Австрии удовлетворили его заявление и предоставили ему убежище.

Ранее суд в Киеве объявил Гужву в розыск: в его отношении на Украине возбуждены два уголовных дела. Журналиста подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на политика, а также в уклонении от уплаты налогов, напоминает РИА Новости.

Сам журналист ранее заявлял, что получал угрозы физической расправы и убийства, а Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.

При этом на сайте издания Страна.ua размещена публикация, в которой сотрудники пишут, что давление на издание из-за его "неудобной" для властей позиции продолжается с 2017 года, а делая против Гужвы называются сфабрикованными.