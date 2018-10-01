Голливудский стилист рассказал, почему вредно мыть голову ежедневно

Известный в Голливуде стилист Марк Таунсенд, работавший с сестрами Олсен и актрисой Дакотой Джонсон, рассказал, почему мыть голову стоит не чаще, чем через день. По словам американца, в долгосрочной перспективе ежедневный душ вреден для волос, сообщает Daily Mail.

Стилист утверждает, что сразу после мытья волосы выглядят чистыми и свежими, но это впечатление обманчиво.

"Постоянное мытье головы не только сушит кожу, но и приводит к чрезмерному выделению подкожного жира. Это приводит к выпадению волос", — отметил Таунсенд.

"Чем чаще вы моете голову, тем сильнее вредите коже. Волосы страдают целиком – от корней до кончиков", — добавил стилист.

Обычная порция природного жира, напротив, полезна для волос, говорит парикмахер.

"Его следует воспринимать как естественный кондиционер", — заявил американец.