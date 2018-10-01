Серена Уильямс спела обнаженной для медицинской кампании

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс опубликовала у себя в "Инстаграме" видео, в котором она прикрывает обнаженную грудь руками и поет песню "I Touch Myself" ("Я трогаю себя") австралийской группы Divinyls. Спортсменка призывает женщин чаще проверяться на рак груди.

Откровенным видео Уильямс поддержала кампанию "I Touch Myself", которая была названа в честь одноименной песни, исполнительница которой скончалась от рака груди в 2013 году. Флешмоб в ее честь был запущен год спустя.

По словам Уильямс, ей было крайне неловко петь обнаженной на камеру, но спортсменка все равно сделала это, чтобы призвать женщин по всему миру тщательнее следить за своим здоровьем. Подписчики теннисистки отметили смелость Уильямс, а также ее вокальные данные. Некоторые даже засомневались, что звезда пела сама, однако этот вопрос американка оставила без ответа.