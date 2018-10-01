Серена Уильямс спела обнаженной для медицинской кампании
Знаменитая теннисистка Серена Уильямс опубликовала у себя в "Инстаграме" видео, в котором она прикрывает обнаженную грудь руками и поет песню "I Touch Myself" ("Я трогаю себя") австралийской группы Divinyls. Спортсменка призывает женщин чаще проверяться на рак груди.
Откровенным видео Уильямс поддержала кампанию "I Touch Myself", которая была названа в честь одноименной песни, исполнительница которой скончалась от рака груди в 2013 году. Флешмоб в ее честь был запущен год спустя.
This Breast Cancer Awareness Month I’ve recorded a version of The Divinyls global hit “I Touch Myself” to remind women to self-check regularly. _ Yes, this put me out of my comfort zone, but I wanted to do it because it’s an issue that affects all women of all colors, all around the world. Early detection is key — it saves so many lives. I just hope this helps to remind women of that. _ The music video is part of the I Touch Myself Project which was created in honor of celebrated diva, Chrissy Amphlett, who passed away from breast cancer, and who gave us her hit song to remind women to put their health first. The project is proudly supported by @BerleiAus for Breast Cancer Network Australia. _ Visit the link in my bio to find out more. #ITouchMyselfProject #BerleiAus #BCNA #DoItForYourself
По словам Уильямс, ей было крайне неловко петь обнаженной на камеру, но спортсменка все равно сделала это, чтобы призвать женщин по всему миру тщательнее следить за своим здоровьем. Подписчики теннисистки отметили смелость Уильямс, а также ее вокальные данные. Некоторые даже засомневались, что звезда пела сама, однако этот вопрос американка оставила без ответа.
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