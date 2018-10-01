Спиваков рассказал, чем удивит Дом музыки в новом сезоне

В Международный день музыки стартовал новый концертный сезон в Московском международном Доме музыки. Его открыл торжественный концерт XV фестиваля "Москва встречает друзей", перед которым перед журналистами выступили народный артист СССР, президент ММДМ и Международного благотворительного фонда, худрук и главный дирижер оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков и министр куьтуры Москвы Александр Кибовский.

Перечисляя самые яркие события нового сезона ММДМ, маэстро Спиваков подчеркнул, что внимание будет уделено не только классической музыке, но и джазу, и фольклору. Впервые в московском Доме музыки выступят органисты из самых значимых соборов Европы, в частности из Нотр-Дам де-Пари. "Впереди — 250-летие Бетховена, и мы сейчас подбираем пианистов, которые смогут достойно выступить на этом юбилее, — добавил Владимир Спиваков. — Будет проведен фестиваль музыки Моцарта "Амадеус". Специальный концерт будет посвящен столетию выдающегося гуманиста Александра Солженицына, в котором прозвучит его "Молитва о России" в исполнении хора Конторовича".

На вопрос корреспондента Вестей.Ru, действительно ли маэстро мог стать виолончелистом, Владимир Спиваков ответил: "Да, дело в том, что я был очень слабого здоровья, как любой ребенок, родившийся после войны. И когда мне дали виолончель, мне было просто тяжело ее носить, через две недели я попросил что-то полегче".

Кроме того, Владимир Спиваков рассказал о программах его благотворительного фонда. В частности, он напомнил, что среди них, например, есть программа "Дети на обочине", когда юные таланты выступают в исправительных колониях. "Мне как-то рассказали, что дети в этих колониях плакали на наших выступлениях, и они как луч света в их царстве", — отметил он.

На открытии фестиваля 1 октября состоялась церемония вручения премии "Милосердие", лауреатом которой в этом году стал выдающийся кардиохирург Лео Бокерия.

С подробной программой всего нового сезона можно ознакомиться на сайте ММДМ.