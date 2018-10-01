Трамп порадовался тому, что является убежденным трезвенником

Президент США Дональд Трамп проинформировал международную общественность, что заявил, что если бы он пристрастился к алкоголю, стал бы самым "ужасным в мире".

Как передает РИА Новости, об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции.

Он рассказал журналистам, что является убежденным трезвенником и никогда не пил ни пива, ни более крепких алкогольных напитков.

Трамп назвал это одной из своих хороших привычек, подчеркнув, что в противном случае он был бы самым ужасным человеком в мире.

Об этом миллиардер рассуждал, отвечая на вопрос, как он прокомментирует громкий скандал с кандидатом в Верховный суд США Бреттом Кавано, которого несколько женщин обвинили в том, что он в пьяном виде приставал к ним в 80-е годы.

Кавано в ответ сообщил, что, конечно, любит пиво, но до такого состояния не напивался. Трамп на пресс-конференции в очередной раз отметил, что он верит кандидату в верховные судьи Америки.