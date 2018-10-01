"Йокерит" обыграл "Сочи" и сохранил лидерство в Западной конференции КХЛ

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) закончился в столице Финляндии Хельсинки матчем между местным "Йокеритом" и "Сочи". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей хет-трик на счету Ессе Йоэнсуу (12-я, 23-я и 29-я минуты), еще одну шайбу забросил Никлас Енсен (22-я). У гостей отличились Эрик О'Делл (20-я) и Дамир Мусин (47-я).

В активе "Йокерита" стало 20 очков в 12 матчах. Финский клуб укрепил лидерство в турнирной таблице Западной конференции лиги. "Сочи" с 13 баллами на Западе идет шестым.