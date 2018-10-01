Гол Азмуна в концовке матча принес победу "Рубину" над "Крыльями Советов"

Девятый тур Российской премьер-лиги завершался в Казани, где местный футбольный клуб "Рубин" принимал самарские "Крылья Советов". Встреча завершилась победой команды хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче на 27-й минуте открыл полузащитник казанцев Вячеслав Подберезкин. Гости ответили на 49-й минуте голом в исполнении нападающего Максима Канунникова, который ранее играл за "Рубин". Казалось, что игра завершится вничью. Однако уже в компенсированное к матчу время иранский форвард казанского клуба Сердар Азмун принес своей команде победу.

"Рубин" продлил беспроигрышную серию до шести матчей, набрал 14 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. "Крылья Советов" потерпели третье поражение подряд и с семью баллами идут 15-ми.