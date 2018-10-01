Барселона отмечает годовщину референдума многотысячной манифестацией

В Барселоне проходит многотысячная демонстрация по случаю первой годовщины референдума по вопросу выхода Каталонии из состава пиренейского королевства. Ее организаторы — ассоциации, которые выступают за независимость региона.

Как отмечает ТАСС, некоторые участники несут урны для голосования, которые в прошлом году использовали на плебисците, и эстеладу — неофициальный флаг каталонских сепаратистов. В руках у демонстрантов лозунги — "Восстановим 1 октября", "Независимость", "Улицы всегда будут нашими".

Подобные акции проходят 1 октября по всей Каталонии. В частности, протестующие временно перекрывали пути, по которым следуют высокоскоростные поезда, в Жироне.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид изначально считал этот референдум нелегитимным.