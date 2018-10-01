Цена нефти превысила 85 долларов

Стоимость нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель впервые с 3 ноября 2014 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов, согласно которые по состоянию на 21.40 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,8%, до 85,05 доллара за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 2,96%, до 75,42 доллара за баррель.

Ранее стоимость нефти Brent уже пробила один многолетний максимум, превысив 84 доллара за баррель впервые с 10 ноября 2014 года. Нефть WTI при этом впервые с 3 июля поднялась выше 75 долларов за баррель.

На этом фоне российская валюта усилила свой рост – доллар подешевел до 65 рублей. Ранее 1 октября он опустился до отметки в 64,97 рублей. Курс евро снизился на 91 копейку и составил 75,20 рублей.

Эксперты полагают, что цена черного топливо растет из-за опасения дефицита топлива в мире. 23 сентября министры мониторингового комитета Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) договорились договорились продолжить выполнение условий венского соглашения в полном объеме.

В 2016 году члены ОПЕК приняли решение о сокращении добычу нефти на 1,8 миллионов баррелей в сутки – для стабилизации мировых цен на нефть.

Сделку продлевали несколько раз, но 22 июня 2018 года участники ОПЕК решили уйти от перевыполнения условий соглашения. В ходе встречи они одобрили увеличение производства на 1 миллион баррелей в сутки.