Теннисистка Елена Веснина сообщила о беременности

Российская теннисистка Елена Веснина на своей официальной странице в Instagram сообщила, что ждет ребенка. 32-летняя чемпионка Олимпийских игр 2016 года в парном разряде выложила фотографию в положении и подписала ее хэштегом #скоромама​​​.

В нынешнем сезоне Веснина пропустила три турнира Большого шлема — Уимблдон и Открытые чемпионаты Франции и США. В рейтинге Женской теннисной ассоциации спортсменка сейчас занимает 96-е место.

В своей карьере российская теннисистка выиграла три турнира WTA в одиночном разряде и 18 — в парном. Кроме Олимпиады Веснина вместе со своей партнершей и соотечественницей Екатериной Макаровой побеждала на "Ролан Гаррос", Уимблдоне и US Open.