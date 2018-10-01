Бузову обвиняют в обмане подписчиков в Instagram

Около двух миллионов рублей. По информации "СПАРК-Интерфакс" — такова сумма убытков, которые только за прошлый год понесла компания Ольги Бузовой по производству одежды. В 2016-м было чуть лучше. Миллион восемьсот. Тоже, впрочем, немало.

Цифры — только что всплыли. Ну а вывод тут напрашивается вполне однозначный: хоть Бузова и числится в списке "Форбс" — с доходом в без малого четыре миллиона долларов — с фэшн-бизнесом у неё пока не ладится.



Не помогает даже персональная реклама в Instagram. В комментариях — возмущаются: как это — три тысячи рублей за самую обыкновенную футболку. Впрочем, эта реклама — ещё ладно. Куда больнее — по имиджу и репутации поп-дивы может ударить другая нашумевшая история. Активно пиарила розыгрыш нового "Мерседеса". И попросила блогеров разных весовых категорий выступить спонсорами в обмен на резкий приток подписчиков.

В итоге фолловеров особо не прибавилось, сама Ольга Бузова загадочно молчит, ну а блогеры собираются дойти до суда: мол, стали жертвами аферы. По этому поводу прошла пресс-конференция.

Убытки фэшн-бизнеса Ольги Бузовой: 2016 год – 1,8 миллион рублей, 2017 год — 2 миллиона рублей.

Вечером – деньги, утром – подписчики. Услышав о том, что Ольга Бузова проводит свой гив – иначе говоря, розыгрыш приза, — толпы обделенных людским вниманием блогеров поспешили отдать свои деньги организаторам акции.

"После начала гива мой администратор начал скидывать мне фейковые странички, с первых секунд начали приходить боты, афроамериканцы", — пожаловалась Карина Дикинова, блогер.

Вместо реальных людей – страницы спонсоров заполонили легионы мертвых душ. Такие подписчики — сродни яду, который отравляет неокрепшие аккаунты. На массовый приход ботов администрация социальной сети реагирует жестко.

"У аккаунта падает посещаемость и статистика, все деньги и усилия, вложенные в аккаунт, становятся нулевыми – его можно выкинуть на помойку", — поясняет Екатерина Щеркова, блогер.

Больше сотни обманутых спонсоров, которые платили от 50 и до 150 тысяч рублей за то, чтобы быть причастными к этому гиву. Теперь хотят подавать в суд на Ольгу Бузову.

"В двух плоскостях – если в гражданской плоскости, средства можно вернуть, все переводы можно отследить и стребовать обогащение небезосновательное. Если речь о мошенничестве, при привлечении к ответственности, деньги можно стребовать в гражданском иске", — говорит Роман Скляр, управляющий партнер юридической фирмы.

Вот только проблема в том, что никаких договоров наивные спонсоры не заключали. А формулировки в предоставленных им документах были уж очень расплывчаты. И такая практика, говорят участники индустрии – типична для всего инстаграм-рынка.

"Сейчас в сети – девяностые такие, все закинули туда, сюда, нету правил, прецедентов нету. Это всё не регулируется. Оплачивая кому-то в сети, как те люди, что заплатили непонятно кому по сто тысяч", — рассказывает Дмитрий Кудряшов, специалист по продвижению в сети Instagram.

Интересно, что с себя представители Бузовой ответственность снимают. Мол, к организаторам звезда отношения никакого не имеет. Хотя, вот фотография – группа гениальных комбинаторов вместе с Ольгой у злополучного "мерседеса".

"Как мы можем повлиять на организаторов? Мы же не обещали ничего людям, это обещали организаторы. Ольга должна была разместить один пост, один сторис, потом по просьбе оргов разместила еще один и выполнила условия", — защищается Антон Богословский, пиар-директор Ольги Бузовой.

Сейчас обманутые инстаграм-пайщики собирают материалы для обращения в суд. Пострадавшие даже заручились поддержкой звездных адвокатов.

"Мошенничество обладает очень четкими признаками – обещается что-то, рассказывается история, дается обещание, под это собирается деньги и потом обещания не выполняются – все признаки состава преступления по статье "мошенничество", — полагает Александр Добровинский, адвокат.

Кстати, страничка розыгрыша, ссылка на которую была в профиле Бузовой, уже заблокирована. В защиту певицы уже выступила гвардия ее поклонников – далеко не белая, и совсем не пушистая.

"В мой адрес начали поступать угрозы от фанатов Бузовой, желать начали смерти, мол, надо ей сгореть в костре, потому что я не фанатка Бузовой", — делится эмоциями Анастасия Гущина, блогер.

Для самой Ольги рекламировать сомнительные предприятия – не впервой. Например, она продвигает в массы идеи компании "Кэшбери", которую Центробанк считает финансовой пирамидой.

Так что, были бы у заказчика деньги — а пропиарить Ольга Бузова будет готова, судя по всему, что угодно и кого угодно. Ведь она не в ответе за то, что ей поручили рекламировать.