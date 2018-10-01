Команды России и Сербии сыграли вничью на Всемирной шахматной олимпиаде

В Батуми продолжается Всемирная шахматная олимпиада. Мужская сборная России во второй раз подряд в рамках этих соревнований провела ничейный матч.

В седьмом туре российские шахматисты сыграли вничью с командой Сербии со счетом 2:2. Единственную победу в составе наших шахматистов одержал Владимир Крамник. Дмитрий Яковенко потерпел поражение, а Сергей Карякин и Никита Витюгов завершили свои партии вничью.

После семи туров в активе российской команды четыре победы, одно поражение и две ничьи. В турнирной таблице наши шахматисты располагаются на 23-м месте. Лидерство захватила сборная Азербайджана.