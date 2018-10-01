На юге Калифорнии рухнул второй самолет за два дня

В понедельник, 1 октября, в городке Ла-Верн на юге штата Калифорния в США упал небольшой самолет. О происшествии сообщает телеканал ABC.

Как уточняется, самолет рухнул неподалеку от взлетно-посадочной полосы местного аэродрома и загорелся. К месту ЧП выехали спасатели и сотрудники местного пожарного управления. Пока нет никакой информации о жертвах и пострадавших. Тип воздушного судна также не указывается, передает ТАСС.

За последние два дня это уже вторая авиакатастрофа в этом городе, население которого составляет чуть более 30 тысяч человек. 30 сентября в Ла-Верне рухнул одномоторный самолет Cessna 177. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован.