"Роскосмос" исключил вероятность производственного брака в корпусе "Союза"

Дмитрий Рогозин, глава государственной корпорации "Роскосмос", заявил, что единственная версия появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" – преднамеренное воздействие. Версия о производственном браке была исключена.

Как рассказал Рогозин в интервью СМИ, комиссия продолжает работать. Одна комиссия уже закончила свою деятельность и исключила производственный брак, что весьма важно для поиска истины. Теперь единственной версией остается версия преднамеренного воздействия. Специалистам предстоит установить, где произошло это воздействие – в космосе или на Земле.

В конце августа на корабле "Союз МС-09", пристыкованном к МКС, начало снижаться давление. Космонавты обнаружили в обшивке отверстие, напоминает агентство "Интерфакс". Потерю давления удалось компенсировать наддувом воздуха на 10 миллиметров ртутного столба из баков космического "грузовика" "Прогресс", пристыкованного к МКС. Позднее в обнаруженные отверстия был введен герметик, после они были закрыты заплатками. Затем космонавты при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, после разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля были найдены следы сверла (причем его применили не снаружи, а изнутри).