Столкновения полиции с протестующими произошли у здания парламента Каталонии в Барселоне

В понедельник, 1 октября, в Барселоне сотрудники каталонской полиции вынуждены были применить силу против группы участников акции протеста у парламента региона. Об этом сообщает издание El Pais.

Столкновения произошли после того, как нескольким полицейским пришлось закрыться от протестующих в здании палаты. ЧП произошло после шествия сторонников независимости Каталонии, посвященного первой годовщине референдума о выходе региона из состава Испании.

Демонстрация завершилась у здания парламента Каталонии, где региональные правоохранительные органы обеспечивали безопасность. Собравшиеся смогли прорвать кордон полиции и подойти к зданию вплотную. Участники акции обклеили двери парламента стикерами, передает ТАСС.

Правоохранителям пришлось применить силу, чтобы разогнать демонстрантов у главного управления полиции в Барселоне. Участники акции, окружив здание, бросали в полицейских жестяные банки.

Голосование по вопросу о выходе Каталонии из состава Испании прошло 1 октября 2017 года. В нем приняли участие 2,28 миллиона каталонцев из 5,31 миллиона имевших право голоса. При этом за независимость высказались 90,18 процента участников референдума. Официальный Мадрид изначально считал этот референдум нелегитимным.