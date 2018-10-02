В двух муниципалитетах Мексики объявлен режим ЧП из-за приближения шторма "Роса"

В двух муниципалитетах штата Нижняя Калифорния в Мексике объявлен режим чрезвычайного положения из-за приближения тропического шторма "Роса". Об этом сообщила Национальная служба гражданской обороны страны.

Как уточняется, режим введен в муниципалитетах Мехикали и Энсенада. Теперь эти территориальные образования имеют право получить доступ к средствам специального фонда помощи в чрезвычайных ситуациях, передает РИА Новости.

"Роса", двигаясь к Мексике, усиливался в Тихом океане до четвертой категории, но затем ослаб до уровня тропического шторма.