Pew Research Center: Путин пользуется большим доверием в мире, чем Трамп

Президент Российской Федерации Владимир Путин пользуется в мире большим доверием, чем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Такой вывод сделал вашингтонский Pew Research Center (Исследовательский центр Пью) на основании результатов опроса, проведенного среди 26,1 тысячи человек в 25 странах на всех пяти континентах.

Согласно результатам исследования, 30 процентов респондентов относятся к лидеру России с доверием и считают, что он "делает правильные вещи на мировой арене". 34 процента участников доверяют председателю КНР Си Цзиньпину. Лишь 27 процентов респондентов считают, что глава американской администрации также проводит правильную политику в сфере международных отношений. Самый высокий рейтинг мирового доверия – у канцлера ФРГ Ангелы Меркель – 52 процента.

По мнению социологов, мировое сообщество серьезно обеспокоено ролью США в международных отношениях. Большинство участников опроса подчеркивают, что Америка не принимает во внимание интересы их стран при решении важных внешнеполитических вопросов. Как отмечается, Соединенные Штаты прикладывают меньше усилий, чем раньше, для урегулирования серьезных мировых проблем.

Также, по данным Pew Research center, возросла популярность Китая в мире.

Опрос проводился в период с 20 мая по 12 августа текущего года, передает ТАСС.